Наркоман похитил с дачи почти 1000 евро

В полицию Малоярославецкого района обратилась женщина.
Потерпевшая сообщила, что неизвестные обокрали ее загородный дом, находящий в одном из СНТ.
Из помещения были украдены: ТВ-ресивер, тонометр, ювелирные украшения стоимостью более 13 тысяч рублей и валюта: 460 евро и 500 долларов.
Ювелирка и деньги хранились в прикроватной тумбе.
Стражи порядка в течение суток установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД.
Им оказался местный наркоман, который забрался в дом в поисках средств на дозу.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело, на время расследования мужчина находится под подпиской о невыезде.
Фото: Pixabay.com
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