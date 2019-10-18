Наркоман похитил с дачи почти 1000 евро

18.10.2019 12:22 260

В полицию Малоярославецкого района обратилась женщина.

Потерпевшая сообщила, что неизвестные обокрали ее загородный дом, находящий в одном из СНТ.

Из помещения были украдены: ТВ-ресивер, тонометр, ювелирные украшения стоимостью более 13 тысяч рублей и валюта: 460 евро и 500 долларов.

Ювелирка и деньги хранились в прикроватной тумбе.

Стражи порядка в течение суток установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД.

Им оказался местный наркоман, который забрался в дом в поисках средств на дозу.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело, на время расследования мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: Pixabay.com