Мотоциклист пострадал в аварии на Азаровской

18.10.2019 11:00 195

В 8:14 в пятницу, 18 октября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

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