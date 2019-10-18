«Нива» улетела в кювет

18.10.2019 07:09 265

Около деревни Подборки Козельского района автомобиль «ВАЗ-2121» съехал в кювет. Как сообщила пресс-служба областного МЧС 17 октября, в результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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