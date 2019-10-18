Приставы вновь«тормозили» должников

18.10.2019 08:58 245

«Дорожный пристав» вместе с сотрудниками госавтоинспекции и судебными приставами Калуги вышел в рейд на Правобережье.

За несколько часов работы было остановлено почти три десятка автомобилей, грузовиков и микроавтобусов должников.

6 водителей на месте рассчитались с долгами. Остановили и водителей пассажирских автобусов, у некоторых накопился далеко не один штраф за нарушение правил дорожного движения. Один из них погасил долг на месте, остальным выписали повестки о необходимости явки в отделы судебных приставов.

Также часть граждан-должников, не пожелавших на месте платить по счетам, лишились своего имущества. Судебные приставы составили акты описи и ареста 2-х автомобилей – ВАЗ 2115 и Kia Rio, 2-х дорогостоящих смартфонов и одного навигатора. Забрать имущество обратно должники смогут, если в течение 10 дней погасят задолженности.

Фото: pexels.com.