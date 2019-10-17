На Грабцевском шоссе перекрыли горячую воду

17.10.2019 21:55 117

Жители Грабцевского шоссе в Калуге остались без горячей воды до 17 часов 18 октября. Как сообщила пресс-служба горуправы, это связано с проведением работ по установке приборов учета. Под отключение попадают : Грабцевское шоссе, 132

Грабцевское шоссе, 150

Грабцевское шоссе, 150/1

Грабцевское шоссе, 152

Грабцевское шоссе, 154

Грабцевское шоссе, 158. Фото: pxhere.com.



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