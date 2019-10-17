Эхо войны: 83 предмета взорвали саперы

17.10.2019 17:04 134

83 взрывоопасных находки уничтожили в нескольких районах: Козельском, Бабынинский, Ульяновском. Как сообщают в пресс-службе областного МЧС, взорвали мины, шашки, ручные гранаты, артиллерийские снаряды. Спасатели еще раз напоминают, что необходимо делать при обнаружении взрывчаток: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей