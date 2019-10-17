Юные спортсмены посоревнуются за прокурорские награды

17.10.2019 13:22 216

В рамках областной акции «Выбери правильный путь» 20 октября в спортивном комплексе «Юбилейный» состоятся областные соревнования по тхэквондо «Правильный путь» на призы прокурора Калужской области.

В соревнованиях примут участия более 200 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Своих обладателей ожидает 38 комплектов медалей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: прокуратура Калужской области.