Десятки волонтеров полночи искали семилетнего мальчика

17.10.2019 13:16 536

Больше двадцати человек отправились накануне на поиски семилетнего мальчика в поселке Куровской.

Заявка о поиске ребенка поступила уже после полуночи. Долгожданные слова «Найден, жив!» координаторы поиска опубликовали в 2 часа 35 минут в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Где пропадал ребенок, не сообщается по правилам отряда. Известно, что ребенок осмотрен врачами и отпущен домой.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».