Пешеход попал под колеса «Рено»

17.10.2019 13:02 234

Сообщение о ДТП в Обнинске на улице Курчатова поступило около 8 утра, сообщает пресс-служба областного МЧС. Автомобиль «Рено Логан» сбил пешехода. В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, врачи и автоинспекторы: всего 8 человек и 3 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей