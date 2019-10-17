Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 17 октября
$ 64.35 0.09
71.05 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Осужденные настрогают песочницы для детсадовцев

17.10.2019 12:40 0 73
Осужденные настрогают песочницы для детсадовцев

Центр трудовой адаптации осужденных КП-6 регионального УФСИН выполняет заказ для десяти детских садов Калуги по изготовлению песочниц, домиков и паровозиков.

В настоящее время в колонии имеется все необходимое технологическое оборудование для производства мебели из ЛДСП и из массива древесины - это и детские игровые комплексы и мебель для дошкольных образовательных организаций, ученическая мебель для различных возрастных групп, домашняя и офисная мебель, сообщает пресс-служба областного Управления ФСИН.

Фото: УФСИН России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Пешеход попал под колеса «Рено» 17.10.2019 13:02

За лучшую выхухоль можно получить диплом 17.10.2019 12:50

Два обнинца позарились на чужую выручку 17.10.2019 12:26

О нарушениях прав детей просят сообщить прокурорам 17.10.2019 12:07

Суд не сжалился, и калужанин отправится за решетку на 5 лет 17.10.2019 12:00

Ничего святого: парень воровал ограды с кладбища 17.10.2019 11:53

Людиновец промышлял «липовыми» регистрациями 17.10.2019 11:42

Калужские школьники улетели в Калининград 17.10.2019 10:06

Подросткам грозит 20 лет колонии за «закладки» 17.10.2019 09:38

Водитель, из-за которого погибла 25-летняя калужанка, ждет суда 17.10.2019 09:07

Народные новости
487 1
 Надежда
987 18
Валентин
1598 8
Автолюбитель

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

09 окт 2019 17:23
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

actmart's блог - Комплектация детского сада и школы

actmart Сегодня 08:39

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.