Осужденные настрогают песочницы для детсадовцев

17.10.2019 12:40 73

Центр трудовой адаптации осужденных КП-6 регионального УФСИН выполняет заказ для десяти детских садов Калуги по изготовлению песочниц, домиков и паровозиков.

В настоящее время в колонии имеется все необходимое технологическое оборудование для производства мебели из ЛДСП и из массива древесины - это и детские игровые комплексы и мебель для дошкольных образовательных организаций, ученическая мебель для различных возрастных групп, домашняя и офисная мебель, сообщает пресс-служба областного Управления ФСИН.

Фото: УФСИН России по Калужской области.