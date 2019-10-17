Два обнинца позарились на чужую выручку

17.10.2019 12:26 92

Два жителя Обнинска осуждены за разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщила областная прокуратура. Мужчины напали на трех местных жителей, чтобы завладеть их выручкой. Одному из потерпевших пытались нанести удары по голове, при этом стреляя в воздух патронами светозвукового действия из автомата ОС-АК 103.

Затем осужденные завладели денежными средствами потерпевших в сумме 45 тыс. рублей.

Суд первой инстанции назначил подсудимым наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Областной суд принял во внимание возражения государственного обвинителя на жалобы стороны защиты и оставил приговор без изменения.

Фото: pxhere.xom.