Суд не сжалился, и калужанин отправится за решетку на 5 лет

17.10.2019 12:00 172

Судебная коллегия оставила без изменений приговор Калужского районного суда в отношении 36-летнего калужанина, который был осужден за совершение разбойного нападения.

Установлено, что в марте текущего года, распивая спиртные напитки в кафе, мужчина избил своего знакомого, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Также осужденный снял с потерпевшего кожаную куртку с находившимися в ней деньгами и скрылся с места совершения преступления. Свою вину обвиняемый не признал, однако суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима.

Мужчина попросил смягчить наказание, но не вышло: приговор вступил в законную силу.

Фото: pxhere.com.