Ничего святого: парень воровал ограды с кладбища

17.10.2019 11:53 190

22-летний безработный житель поселка Дугна обвиняется в серии краж с кладбища, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В течение года молодой человек неоднократно по ночам приходил на кладбище и похищал чугунные ограды, установленные на могилах, чтобы сдать в пункт приема лома.

В общей сложности обвиняемый украл ограждения с 7 мест захоронения, чем причинил материальный вред родственникам умерших, преимущественно, пенсионерам.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: pxhere.com.