Людиновец промышлял «липовыми» регистрациями

Житель Людиновского района предстанет перед судом за мошенничество, сообщила пресс-служба областного МВД.
28-летний мужчина разместил объявление о продаже несуществующего дома. Спустя какое-то время ему позвонили потенциальные покупатели и заявили о готовности приобрести недвижимость и зарегистрироваться в доме.
Стороны встретились в Калуге. Фигурант забрал у двух граждан, пришедших на встречу, паспорта. Сделав вид, что проследовал в уполномоченный орган, мужчина поставил в паспортах штампы имеющейся при нем печатью, после чего вернулся и отдал документы владельцам, потребовав за регистрацию 15 тысяч рублей с каждого.
Уже позже пострадавшие узнали, что штампы в их паспортах поддельные.
Предприимчивого людиновца удалось задержать под предлогом регистрации еще одних знакомых потерпевших. Точку в деле поставит суд.
Фото: pxhere.com.
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