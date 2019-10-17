Людиновец промышлял «липовыми» регистрациями

17.10.2019 11:42 126

Житель Людиновского района предстанет перед судом за мошенничество, сообщила пресс-служба областного МВД.

28-летний мужчина разместил объявление о продаже несуществующего дома. Спустя какое-то время ему позвонили потенциальные покупатели и заявили о готовности приобрести недвижимость и зарегистрироваться в доме.

Стороны встретились в Калуге. Фигурант забрал у двух граждан, пришедших на встречу, паспорта. Сделав вид, что проследовал в уполномоченный орган, мужчина поставил в паспортах штампы имеющейся при нем печатью, после чего вернулся и отдал документы владельцам, потребовав за регистрацию 15 тысяч рублей с каждого.

Уже позже пострадавшие узнали, что штампы в их паспортах поддельные.

Предприимчивого людиновца удалось задержать под предлогом регистрации еще одних знакомых потерпевших. Точку в деле поставит суд.

Фото: pxhere.com.