Калужские школьники улетели в Калининград

17.10.2019 10:06 381

Очередная группа калужских школьников отправилась в путешествие из аэропорта «Калуга».

На этот раз учащиеся полетели прямым рейсом в Калининград в рамках программы «Развитие туризма в Калужской области».

Первыми для посещения калужан стали Санкт-Петербург и Симферополь. С 2019 года школьникам для посещения предложены Екатеринбург, Калининград, Казань, Минеральные Воды и другие города.

Авиабилеты оплачиваются из областного бюджета, экскурсионный тур – из средств родителей.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.