Подросткам грозит 20 лет колонии за «закладки»

Полицейские задержали двух подростков 16 и 17 лет, которые сбывали наркотики в тайниках-закладках.
Как сообщает пресс-служба областного МВД, при себе у несовершеннолетних были 49 пакетов с порошкообразным веществом.
Экспертиза показала, что данная смесь является наркотическим средством N-метилэфедрон общей массой 34,75 г. Кроме того, недалеко от места задержания подозреваемых полицейские обнаружили более 10 тайников-закладок.
Такую «подработку» юноши нашли в интернете, чтобы финансово не зависеть от своих родителей.
Расследование уголовного дела продолжается, подросткам грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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