Подросткам грозит 20 лет колонии за «закладки»

17.10.2019 09:38 585

Полицейские задержали двух подростков 16 и 17 лет, которые сбывали наркотики в тайниках-закладках.

Как сообщает пресс-служба областного МВД, при себе у несовершеннолетних были 49 пакетов с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что данная смесь является наркотическим средством N-метилэфедрон общей массой 34,75 г. Кроме того, недалеко от места задержания подозреваемых полицейские обнаружили более 10 тайников-закладок.

Такую «подработку» юноши нашли в интернете, чтобы финансово не зависеть от своих родителей.

Расследование уголовного дела продолжается, подросткам грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.