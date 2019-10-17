«Хонда» сбила пешехода в Обнинске

17.10.2019 08:48 32

Около 19 часов 16 октября в Обнинске произошло ДТП на улице Победы, сообщила пресс-служба областного МЧС. Автомобиль «Хонда HR» сбил пешехода. Пострадавшему оказывали помощь сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек. Фото: МЧС России по Калужской области.



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