«Обнинск» выиграл первый матч в Ижевске

17.10.2019 08:44 45

В столице Удмуртии стартовал третий тур Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Местная команда «Италмас-ИжГТУ» принимала клуб «Обнинск».



В первом сете хозяйки площадки разгромили спортсменок из наукограда — 25:14. После чего наша команда перехватила инициативу и выиграла две последующbt партии, сообщила пресс-служба волейбольного клуба.

Правда, завершить игру победой в четырех сетах не удалось. Ижевские волейболистки сравняли счет — 2:2. На этом силы хозяек закончились. В пятой партии «Обнинск» разгромил соперниц — 15:5. Наши девушки выигрывают первую игру и набирают 2 очка.



Фото: волейбольный клуб «Обнинск».