Мать погибшей студентки просила увеличить сроки убийцам

16.10.2019 19:05 273

Братьев Коробенковых, убивших в апреле 2016 студентку обнинского института, приговорили к 19 годам тюрьмы строгого режима. Мать девушки подала апелляцию с просьбой увеличить срок до 25 лет, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 16 октября. Суд оставил вынесенный приговор без изменений. Если осужденные не подадут заявление об обжаловании, то отправятся в колонию. Фото: новостной портал Obninsk.Name.



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