Аферист, обокравший калужанина, нашелся в Таганроге

16.10.2019 18:48 145

Калужские полицейские раскрыли дело о мошенничестве, совершенном с помощью Интернета, сообщила пресс-служба МВД в среду, 16 октября.

По версии следствия, житель Таганрога, нашел в сети объявления двух калужан.

Один искал бригаду, которая смогла бы провести на его участке земельные работы, а второй сообщал об оказании таких услуг.

Злоумышленник связался с обоими и попытался договориться с каждым отдельно.

Заказчик перечислил лже-посреднику аванс в 10 тысяч рублей и, в итоге, остался и без денег, и без бригады.

Аферист в содеянном сознался и пообещал возместить нанесенный ущерб.

Гражданину грозит до 5 лет тюрьмы за мошенничество.

Фото: Pixabay.com