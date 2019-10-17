Школьные дворы оказались под водой из-за бесхозных гнилых труб

Руководители двух школ Людиновского района обратились к специалистам с просьбой провести срочный ремонт на сетях, которые оказались бесхозными.
Из-за случившейся аварии территории образовательных учреждений оказались затоплены водой.
Сотрудники Водоканала в сжатые сроки отремонтировали поврежденные участки, сообщила пресс-служба предприятия в среду, 16 октября.
Осталось благоустроить разрытый двор одной из школ.
Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
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