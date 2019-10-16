Сестре-убийце грозит 15 лет тюрьмы

16.10.2019 18:08 216

Зампрокурора Калуги направил в суд уголовное дело в отношении 30-летней гражданки, убившей своего брата, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 16 октября. Женщина в пьяной ссоре ударила родственника ножом в грудь, отчего тот скончался. Прокуратура считает, что следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемой. Молодой женщине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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