«Пятерка» въехала в «Ладу Весту», есть пострадавший

16.10.2019 17:59 231

В 16:03 в среду, 16 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. На проспекте Ленина столкнулись две отечественные легковушки: «ВАЗ-2105» и «Лада Веста». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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