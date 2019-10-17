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Многодетным семьям установят дымовые извещатели

17.10.2019 07:34 0 128
Многодетным семьям установят дымовые извещатели

Многодетным семьям населенных пунктов Угра, Яглово и Росва установят дымовые автономные сигнализации.

Сотрудники пожарного надзора оценят пожаробезопасное состояние жилищ, смонтируют устройства и расскажут, как они работают.

В деревне Козлово инспекторы проверят печное отопление и электрическую проводку.

Данные мероприятия проводятся с целью исключения случаев гибели детей при пожарах, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 16 октября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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