Многодетным семьям установят дымовые извещатели

Многодетным семьям населенных пунктов Угра, Яглово и Росва установят дымовые автономные сигнализации.
Сотрудники пожарного надзора оценят пожаробезопасное состояние жилищ, смонтируют устройства и расскажут, как они работают.
В деревне Козлово инспекторы проверят печное отопление и электрическую проводку.
Данные мероприятия проводятся с целью исключения случаев гибели детей при пожарах, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 16 октября.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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