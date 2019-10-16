Юный обнинец стал сильнейшим в турнире по дзюдо

16.10.2019 20:29 66

В прошлую субботу, 12 октября, в Троицке состоялся открытый турнир по дзюдо «Сильное поколение» среди мальчиков 2007-2008 и 2009-2010/11 годов рождения. В состязаниях принимали участие юные спортсмены из Владимирской, Московской, Тульской, Ивановской и Калужской областей. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» Бугров Никита занял первое место, сообщила пресс-служба учреждения на своем сайте. Спортсмена подготовил тренер Дёмин Роман Юрьевич. Фото: СШОР «ДЕРЖАВА».



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