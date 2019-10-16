Калужанки стали призерами чемпионата по пауэрлифтингу

В минувшие выходные в Брянске прошел Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому), сообщила пресс-служба спортшколы на своем сайте.
По итогам состязаний воспитанницы СШОР «Вымпел» заняли призовые места в своих весовых категориях:
1 место - Исаева Наргиз, в весе свыше 84кг;
2 место - Яцко Анастасия, в весе до 63кг;
3 место - Абдузойирова Мохинур, в весе до 84кг.
Фото: СШОР «Вымпел».
|
Юный обнинец стал сильнейшим в турнире по дзюдо 16.10.2019 20:29
В Перемышле спасают озеро 16.10.2019 20:01
Мать погибшей студентки просила увеличить сроки убийцам 16.10.2019 19:05
Аферист, обокравший калужанина, нашелся в Таганроге 16.10.2019 18:48
Сестре-убийце грозит 15 лет тюрьмы 16.10.2019 18:08
«Пятерка» въехала в «Ладу Весту», есть пострадавший 16.10.2019 17:59
«Опель» и «ВАЗ» столкнулись на перекрестке в Обнинске 16.10.2019 16:53
Работники фирмы получили свои зарплаты через 7 лет 16.10.2019 16:47
Пожарные потушили сельскую квартиру 16.10.2019 16:34
Подводный охотник настрелял рыбы почти на 46 тысяч 16.10.2019 13:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: