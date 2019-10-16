Калужанки стали призерами чемпионата по пауэрлифтингу

16.10.2019 17:21 200

В минувшие выходные в Брянске прошел Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому), сообщила пресс-служба спортшколы на своем сайте. По итогам состязаний воспитанницы СШОР «Вымпел» заняли призовые места в своих весовых категориях: 1 место - Исаева Наргиз, в весе свыше 84кг; 2 место - Яцко Анастасия, в весе до 63кг; 3 место - Абдузойирова Мохинур, в весе до 84кг. Фото: СШОР «Вымпел».



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей