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Калужанки стали призерами чемпионата по пауэрлифтингу

16.10.2019 17:21 0 200
Калужанки стали призерами чемпионата по пауэрлифтингу

В минувшие выходные в Брянске прошел Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому), сообщила пресс-служба спортшколы на своем сайте.

По итогам состязаний воспитанницы СШОР «Вымпел» заняли призовые места в своих весовых категориях:

1 место - Исаева Наргиз, в весе свыше 84кг;

2 место - Яцко Анастасия, в весе до 63кг;

3 место - Абдузойирова Мохинур, в весе до 84кг.

Фото: СШОР «Вымпел».


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