Работники фирмы получили свои зарплаты через 7 лет

В 2012 году в Кировском районе малое предприятия «Березка» было признано банкротом.
У фирмы остался долг по зарплате перед 12 работниками на общую сумму в 292 тысячи рублей.
Чтобы погасить задолженность имущество компании выставили на торги, но реализовать его удалось только спустя 7 лет.
Прокуратура проконтролировала распределение вырученных денег, и задолженность по зарплате была погашена в полном объеме, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 16 октября.
Фото: Pixabay.com
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