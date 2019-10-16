Работники фирмы получили свои зарплаты через 7 лет

16.10.2019 16:47 274

В 2012 году в Кировском районе малое предприятия «Березка» было признано банкротом.

У фирмы остался долг по зарплате перед 12 работниками на общую сумму в 292 тысячи рублей.

Чтобы погасить задолженность имущество компании выставили на торги, но реализовать его удалось только спустя 7 лет.

Прокуратура проконтролировала распределение вырученных денег, и задолженность по зарплате была погашена в полном объеме, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 16 октября.

Фото: Pixabay.com