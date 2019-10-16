Пожарные потушили сельскую квартиру

16.10.2019 16:34 233

В час дня в среду, 16 октября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Бабынинском районе. Загорелась квартира в жилом доме в селе Муромцево. На месте происшествия работали 12 человек и 3 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар ликвидировали, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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