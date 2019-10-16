Подводный охотник настрелял рыбы почти на 46 тысяч

16.10.2019 13:01 479

Инспекторы нацпарка «Угра» в ходе очередного ночного патрулирования задержали подводного охотника со всем «профессиональным обмундированием» и крупным уловом.

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