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Квадроцикл перевернулся ранним утром под Детчино

16.10.2019 12:09 0 313
Квадроцикл перевернулся ранним утром под Детчино

В 5:11 утра в среду, 16 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП В Малоярославецком  районе.

Квадроцикл съехал в кювет и опрокинулся в деревне Букрино.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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