Квадроцикл перевернулся ранним утром под Детчино

16.10.2019 12:09 313

В 5:11 утра в среду, 16 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП В Малоярославецком районе. Квадроцикл съехал в кювет и опрокинулся в деревне Букрино. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей