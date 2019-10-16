19-летний парень отобрал телефон и попал под статью

16.10.2019 11:00 86

19-летний ранее судимый житель Козельского района отобрал у приятеля телефон, пояснив, что забрал гаджет в счет долга. Потерпевший обратился в полицию, где рассказал стражам порядка, что одолженные деньги давно вернул. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство», сообщила пресс-служба МВД в среду, 16 октября. Нарушителю грозит до 6 месяцев ареста. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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