Наркодилер выдал себя при проверке документов

В Калуге инспекторы ДПС для проверки документов остановили машину, из которой выбежал пассажир и попытался скрыться.
Молодого человека задержали, при досмотре у него обнаружили 0,03 грамма наркотических веществ и мобильный телефон с информацией о закладках.
По версии следствия, задержанный вместе с подельником приобретали крупные партии наркотика, которые потом делили на «дозы» и прятали в тайники на территории Калуги.
Подозреваемым инкриминируют организацию 5 тайников из 110 свертков с наркотическим средством N-метилэфедрон общим весом более 38 граммов, сообщила пресс-служба МВД в среду, 16 октября.
Расследование по уголовному делу закончено.
В ближайшее время наркодилеры окажутся в суде.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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