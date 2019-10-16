Наркодилер выдал себя при проверке документов

16.10.2019 10:51 99

В Калуге инспекторы ДПС для проверки документов остановили машину, из которой выбежал пассажир и попытался скрыться.

Молодого человека задержали, при досмотре у него обнаружили 0,03 грамма наркотических веществ и мобильный телефон с информацией о закладках.

По версии следствия, задержанный вместе с подельником приобретали крупные партии наркотика, которые потом делили на «дозы» и прятали в тайники на территории Калуги.

Подозреваемым инкриминируют организацию 5 тайников из 110 свертков с наркотическим средством N-метилэфедрон общим весом более 38 граммов, сообщила пресс-служба МВД в среду, 16 октября.

Расследование по уголовному делу закончено.

В ближайшее время наркодилеры окажутся в суде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.