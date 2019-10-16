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Калужанин сдал комнату и лишился денег

16.10.2019 10:40 0 145
Калужанин сдал комнату и лишился денег

Житель Калуги сдал двум парням комнату в своей квартире.

Мужчина не стал устанавливать замки на межкомнатных дверях, и в один из дней обнаружил, что жильцы съехали, а из его комнаты пропали деньги и ювелирные украшения.

Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию.

Стражи порядка разыскали подозреваемых в краже.

В ходе следствия граждане свою вину признали и изъявили желание возместить причиненный ущерб, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 16 октября.

В ближайшее время похитители предстанут перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.


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