«Десятка» и «Опель» столкнулись в Обнинске

В Обнинске на 106 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-2110» и «Опель Астра».
Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.
На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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