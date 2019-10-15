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«Десятка» и «Опель» столкнулись в Обнинске

15.10.2019 19:00 0 134
«Десятка» и «Опель» столкнулись в Обнинске

В Обнинске на 106 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля:  «ВАЗ-2110» и «Опель Астра». 

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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