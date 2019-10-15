«Десятка» и «Опель» столкнулись в Обнинске

15.10.2019 19:00 134

В Обнинске на 106 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-2110» и «Опель Астра».

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.