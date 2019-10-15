«Паровозик» из легковушек собрался под Гагаринским мостом

15.10.2019 15:30 453

Пять машин столкнулись сегодня около 8 утра на развязке у Гагаринского моста.

Все они ехали в сторону центра, но что-то пошло не так и «паровозик» из легковушек подзадержался.

Сотрудники ГИБДД смогли оформить ДТП только ближе к 11 часам, сейчас движение на данном участке свободно.