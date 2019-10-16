Обнинск против Калуги: футболисты готовятся к игре

16.10.2019 07:19 199

Обнинский футбольный клуб «Квант» начинает второй круг чемпионата в рамках Первенства зоны «Центр» домашней встречей с ФК «Калуга». Как сообщает администрация наукограда, игра состоится 19 октября в 15-00 на стадионе «Труд». Вход свободный. Всех желающих приглашают поддержать команды. Фото: администрация Обнинска.



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