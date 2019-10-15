В Обнинске проверят, как жители знают географию

В наукограде приглашают всех желающих проверить свои географические знания и написать диктант.
Он начнется 27 октября в 12.15 и продлится 45 минут. Регистрация участников пройдет с 11 до 12. До начала собравшиеся смогут посмотреть мультики и популярные научные видеофильмы, сообщает портал Obninsk.Name.
После Диктанта участникам выдаются свидетельства. Всех будут ждать на улице Гурьянова, 19 а.
Фото: pexels.com.
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