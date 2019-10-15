В Обнинске проверят, как жители знают географию

15.10.2019 14:13 114

В наукограде приглашают всех желающих проверить свои географические знания и написать диктант.

Он начнется 27 октября в 12.15 и продлится 45 минут. Регистрация участников пройдет с 11 до 12. До начала собравшиеся смогут посмотреть мультики и популярные научные видеофильмы, сообщает портал Obninsk.Name.

После Диктанта участникам выдаются свидетельства. Всех будут ждать на улице Гурьянова, 19 а.

Фото: pexels.com.