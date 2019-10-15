Чтобы защитить детей, следком и омбудсмен подписали соглашение

15.10.2019 13:37 175

Калужский омбудсмен и руководитель регионального следственного управления Следственного комитета России подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов детей, предупреждения, выявления и устранения их нарушений.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, стороны могут формировать совместные рабочие группы, проводить совместные проверки и мероприятия.

Одно из них совсем недавно прошло: Ольга Коробова принимала участие в личном приеме граждан вместе с руководством аппарата следкома.

В настоящее время представители обеих структур проводят встречи с детьми, родителями и педагогами в рамках областной акции «Выбери правильный путь!», направленной на профилактику подростковой преступности, формирование здорового образа жизни, выявление и оказание помощи детям, нуждающимся в государственной помощи и поддержке.

Фото: СУ СК России по Калужской области.