Грузовик алиментщика может уйти с молотка

15.10.2019 12:49 279

Калужанин задолжал собственному ребенку около 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной ФССП. Но платить алименты мужчина не торопится. Судебным приставам пришлось арестовать грузовик «MAN», принадлежащий должнику. Если он не выплатит долг в течение 10 суток, то транспорт уйдет с молотка. Предварительная стоимость грузовика- больше миллиона. Таким образом будет погашена задолженность, а остаток вернется безответственному отцу. Фото: pxhere.com.



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