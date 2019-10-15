«Ворошиловский стрелок» из Ульяново попался на хранении боеприпасов

15.10.2019 11:48 136

37-летний житель Ульяновского района предстанет перед судом за незаконное хранение оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина нашел артиллерийскую гильзу с порохом, винтовку «Маузер» и патроны к ней, которые решил присвоить себе.

Винтовку переделал в обрез, восстановил боевые свойства патронов и произвел тестовый отстрел, убедившись в функциональности обреза и патронов.

Найденные порох, обрез винтовки и патроны к ней мужчина хранил в своем доме, пока за опасными находками не явились полицейские.

Теперь горе-стрелку грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: pxhere.com.