«Ворошиловский стрелок» из Ульяново попался на хранении боеприпасов

37-летний житель Ульяновского района предстанет перед судом за незаконное хранение оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина нашел артиллерийскую гильзу с порохом, винтовку «Маузер» и патроны к ней, которые решил присвоить себе.
Винтовку переделал в обрез, восстановил боевые свойства патронов и произвел тестовый отстрел, убедившись в функциональности обреза и патронов.
Найденные порох, обрез винтовки и патроны к ней мужчина хранил в своем доме, пока за опасными находками не явились полицейские.
Теперь горе-стрелку грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Фото: pxhere.com.
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