За долг по зарплате директор рискует сесть в тюрьму

15.10.2019 10:41 204

На основании материалов прокуратуры следственным органом было возбуждено уголовное дело. Руководителю предприятия грозит уголовная ответственность сроком до трех лет.

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