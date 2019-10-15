«Сузуки» и «Форд Фокус» не смогли разъехаться ночью

15.10.2019 10:34 205

Это ночью, в 4 часа, в Боровском районе столкнулись две иномарки: «Сузуки» и «Форд Фокус».

Как сообщила пресс-служба областного МЧС, авария произошла на 96 километре автородороги М-3 «Украина». Есть пострадавший, ему на месте оказывали помощь сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.