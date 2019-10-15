В двух районах торговали поддельными сигаретами

15.10.2019 10:28 194

На рынке в Кирове полицейские зафиксировали факт розничной продажи сигарет с признаками контрафактности. При осмотре торговой точки оперативники обнаружили и изъяли 490 пачек сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба областного МВД.

А в одном из сел Жиздринского района в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, правоохранители изъяли 995 пачек сигарет иностранного производства, без специальных акцизных марок РФ.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото: pxhere.com.