В двух районах торговали поддельными сигаретами

На рынке в Кирове полицейские зафиксировали факт розничной продажи сигарет с признаками контрафактности. При осмотре торговой точки оперативники обнаружили и изъяли 490 пачек сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба областного МВД.
А в одном из сел Жиздринского района в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, правоохранители изъяли 995 пачек сигарет иностранного производства, без специальных акцизных марок РФ.
Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото: pxhere.com.
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