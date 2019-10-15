Парочка из Малоярославца обманула россиян на 800 тысяч

Двое ранее судимых жителей Малоярославецкого района- мужчина и женщина, подозреваются в краже, сообщила пресс-служба областного МВД.
В полицию обратились четверо потерпевших из разных городов, которые разместили на одном из сайтов объявления о продаже различных вещей. Подозреваемые дозвонились до продавцов и сообщили, что покупают товар, для этого им необходимы не только реквизиты банковских карт, но и определенные коды доступа к ним, ссылаясь, на то, что хотят незамедлительно произвести оплату.
Доверчивые продавцы сразу же предоставляли «настойчивым покупателям» всю необходимую информацию, после чего результат не заставлял себя долго ждать. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 800 тысяч рублей.
Сейчас подозреваемые под стражей, расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pxhere.com.
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