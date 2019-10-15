Наркодилер оборудовал комнату под производство «дури»

15.10.2019 09:24 205

Калужские полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба областного МВД.

Молодой человек был задержан недалеко от организованного им тайника-закладки. При себе у него было 7 свертков с синтетическим наркотиком.

Запрещенные вещества мужчина сбывал посредством закладок, посылая покупателям сообщения через специальное приложение.

При обыске дома у фигуранта уголовного дела обнаружили целую комнату, в которой, возможно, и производился наркотик, там находились электронные весы, шприцы, защитный костюм, полимерные пакеты и другое специализированное оборудование.

Фото: УМВД России по Калужской области.