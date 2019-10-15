Как по нотам: калужан приглашают написать музыкальный диктант

15.10.2019 08:29 184

Уже в эту субботу, 19 октября в 12 часов стартует масштабная, добровольная и бесплатная международная просветительская акция для всех желающих - всеобщий музыкальный диктант.

Как сообщает пресс-служба управления культуры, в этом году открыты две площадки:

в ДШИ 2 им.С. С. Туликова и в ДШИ 5.

Каждый зарегистрированный желающий может написать один или несколько музыкальных диктантов – проверить свои навыки, музыкальный слух и получить независимую оценку своей музыкальной грамотности.

Кем бы ни был участник – школьником, студентом, аспирантом или преподавателем – для каждой категории будет предусмотрен диктант соответствующего уровня. Российские композиторы специально для акции сочинили 10 диктантов.

Для тех, кто не сможет прийти лично, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья будет организована онлайн-трансляция всех диктантов с главной площадки проведения акции – РАМ имени Гнесиных. Работы, написанные онлайн, проверяться и оцениваться не будут.

Фото: Управление культуры Калуги.