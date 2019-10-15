Полдня в темноте: кому отключат свет

15.10.2019 09:15 251

Сегодня, 15 октября, несколько часов придется провести без света жителям нескольких районов, сообщила горуправа Калуги.

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