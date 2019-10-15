На Глаголева перекрыли дороги

Сегодня, 15 октября, до 12 часов будет ограничено движение транспорта по улице Глаголева, сообщила пресс-служба горуправы.

Это связано с дорожными работами. Из-за чего будет также приостановлено движение троллейбусов по маршрутам 8 и 10.

Вместо «рогатого транспорта» можно будет воспользоваться дополнительными автобусами.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и быть внимательными.

Фото: pxhere.com.