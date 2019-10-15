Материальный ущерб списали со счетов виновников

15.10.2019 08:05 79

В Перемышле соседи затопили квартиру жильца снизу.

Потерпевший обратился в суд, и собственникам жилья присудили возместить 112 тысяч ущерба.

Однако виновники в отведенный срок долг не оплатили, тогда приставы прибегли к принудительным мерам.

Были арестованы счета граждан и разосланы документы для удержания задолженности с зарплаты.

В результате, в короткий срок приставы взыскали всю сумму ущерба, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 14 октября.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.