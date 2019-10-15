18-летнему обнинцу грозит 5 лет за кражу велосипеда

В полицию наукограда обратилась местная жительница с заявлением о краже велосипеда, сообщила в понедельник, 14 октября, пресс-служба ОМВД России по Обнинску.
Девушка оставила свой двухколесный транспорт на лестничной клетке первого этажа жилого дома.
Стражи порядка «по горячим» следам задержали подозреваемого.
Им оказался 18-летний ранее судимый гражданин. Украденный велосипед полицейские обнаружили у похитителя дома.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.
Фото: Pixabay.com
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