18-летнему обнинцу грозит 5 лет за кражу велосипеда

15.10.2019 07:34 94

В полицию наукограда обратилась местная жительница с заявлением о краже велосипеда, сообщила в понедельник, 14 октября, пресс-служба ОМВД России по Обнинску. Девушка оставила свой двухколесный транспорт на лестничной клетке первого этажа жилого дома. Стражи порядка «по горячим» следам задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый гражданин. Украденный велосипед полицейские обнаружили у похитителя дома. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы за кражу. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей